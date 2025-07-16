Стало известно, что сказал бывший муж Кати Лель перед исчезновением

Три месяца загадочного исчезновения бывшего мужа певицы Кати Лель Игоря Кузнецова обросли новыми деталями. Одним из последних, кто общался с бизнесменом перед его пропажей в Ницце, стал шансонье Евгений Кемеровский. В беседе с MK.RU он раскрыл трогательные подробности их последней встречи.

Артист подчеркнул, что в их последнюю встречу Кузнецов тепло отзывался о бывшей жене, называя ее очень хорошей артисткой и женщиной. Кемеровский даже предлагал другу помириться с экс-супругой, а тот не исключил такой возможности. Однако вскоре он улетел в Ниццу, хотя изначально говорил о Стамбуле.

«Я, говорит, сейчас слетаю в Стамбул и вернусь. Почему он улетел в Ниццу, я не знаю, для меня это загадка. Я ему говорю, может, с Катей помириться все-таки, в семье все можно простить. А он говорит, что я по ней скучаю, я ее люблю и так далее», — вспоминает на видео МК шансонье.

По данным StarHit, Лель не общалась с экс-супругом два года после развода, но он поддерживал связь с их дочерью. Последний раз Игоря видели 13 апреля, с тех пор его телефоны молчат. Французские власти объявили масштабные поиски: водолазы обследуют прибрежные воды, а фотографии бизнесмена развешаны по всему городу. В окружении Кузнецова склоняются к версии несчастного случая — возможно, он утонул. Однако пока поиски продолжаются.

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