Заброшенная дача Софии Ротару в Крыму стала мишенью для воров

Трехэтажный дом певицы в поселке Никита в Крыму, который София Ротару не посещала около пяти лет, недавно ограбили. Местные жители сообщают, что неизвестные вынесли ценные вещи, пока охрана отсутствовала. Подробности выяснила KP.RU.

Ротару приобрела эту дачу в начале 90-х и часто отдыхала в Крыму после гастролей. Раньше она устраивала встречи с поклонниками, но после начала СВО перестала приезжать в Россию. Сейчас певица живет в Италии, где купила виллу за 4 млн евро.

Сын артистки Руслан Евдокименко пытался продать крымскую недвижимость. Первоначальная цена в 65 млн рублей оказалась завышенной из-за построенного рядом жилого комплекса, который закрыл вид на море. Сейчас дом оценивают в 40 млн, но желающих его купить нет.

Точный список похищенного неизвестен, но соседи предполагают, что воры могли украсть редкие фарфоровые куклы из коллекции Ротару. Певица годами собирала эксклюзивные экземпляры, некоторые из них стоят десятки миллионов рублей. В 2017 году дачу уже обворовывали — тогда пропали ценности на 6 млн рублей.

Помимо дачи, у Ротару есть элитный отель в Ялте. Два года назад его выставили на продажу за 25 млн евро, но покупателей также не нашлось. Летом 2024 года территорию привели в порядок, но пока неизвестно, с какой целью. Местные власти ранее рассматривали вариант национализации здания, но окончательного решения также нет.

Ранее сообщалось, что спустя пять лет София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн руб.