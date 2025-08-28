Стало известно, как накажут Медведева за учиненный им скандал на US Open

Таким образом, на штраф уйдет около половины заработанных Медведевым денег на турнире ($110 тыс.).

Поводом для наказания стало скандальное поведение россиянина в матче первого круга против француза Бенжамена Бонзи. По ходу матча Медведев долго спорил с судьей, демонстрировал неприличные жесты, а после поражения в пяти сетах сломал ракетку.

У экс-первой ракетки мира совершенно не складывается нынешний сезон. На четырех турнирах Большого шлема Медведев выиграл только один матч, а в трех последних турнирах вылетал уже после первого раунда.