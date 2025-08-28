Стало известно, как накажут Медведева за учиненный им скандал на US Open
Организаторы US Open оштрафуют россиянина Медведева на 42,5 тыс. долларов
Фото: [АТР]
Организаторы Открытого чемпионата США оштрафуют российского теннисиста Даниила Медведева на $42,5 тыс., передает ESPN.
Таким образом, на штраф уйдет около половины заработанных Медведевым денег на турнире ($110 тыс.).
Поводом для наказания стало скандальное поведение россиянина в матче первого круга против француза Бенжамена Бонзи. По ходу матча Медведев долго спорил с судьей, демонстрировал неприличные жесты, а после поражения в пяти сетах сломал ракетку.
У экс-первой ракетки мира совершенно не складывается нынешний сезон. На четырех турнирах Большого шлема Медведев выиграл только один матч, а в трех последних турнирах вылетал уже после первого раунда.