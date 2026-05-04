В Химках и Истре задержали 6 нарушителей, нелегально транспортировавших строительные отходы

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками ГИБДД, Главного управления МВД РФ, Минчистоты и Главного управления региональной безопасности Московской области провели рейдовые мероприятия. Цель проверок — пресечь незаконную транспортировку строительных отходов в Химках и Истре.

В ходе рейдов специалисты осмотрели 39 большегрузных автомобилей. Тщательная проверка документов выявила нарушения у 6 водителей: ни у одного из них не оказалось разрешительных документов на перевозку отходов. Транспортные средства нарушителей были задержаны сотрудниками полиции. Теперь владельцам предстоит ответить за несоблюдение правил обращения с отходами.

Минэкологии Подмосковья напоминает о жестких санкциях, предусмотренных за нарушение порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами. Согласно требованиям КоАП Московской области, за подобные нарушения предусмотрены штрафы:

для граждан — от 3000 до 5000 рублей;

для ИП — от 10 000 до 40 000 рублей;

для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей.

