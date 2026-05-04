Куда пойти в Подмосковье на 9 Мая: бесплатные концерты, выставки и фестивали

День Победы в Подмосковье традиционно отмечают не только парадами и салютами, но и десятками бесплатных выставок, концертов и фестивалей для всей семьи. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» составило подборку ключевых площадок, где можно провести 9 Мая и праздничные выходные в атмосфере памяти и уважения к подвигу фронтовиков.

Парк «Патриот»: большая историческая выставка и военные локации (0+)

С 1 по 17 мая в парке «Патриот» под Одинцово работает объединенная историческая экспозиция — вход на нее свободный. Выставка выстроена как «маршрут по майским датам» и рассказывает о ключевых событиях военной и послевоенной истории страны.

Гости увидят подлинные документы, фронтовые фотографии, личные вещи военных и ученых, образцы оружия, формы и знамен. Отдельные разделы посвящены развитию ПВО и ПРО, истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа, становлению советского ракетостроения, а также 150-летию выдающегося военного хирурга Николая Бурденко.

Финальный блок экспозиции — «Символизм СВО» — показывает, как современные художники и участники творческих программ осмысляют тему военной службы сегодня.

Помимо выставки, в «Патриоте» постоянно работают музей бронетехники, «партизанская деревня», тир, центр военно‑тактических игр, конноспортивный комплекс, веревочный городок и Главный храм Вооруженных сил. Это одна из самых насыщенных патриотических площадок Подмосковья, куда можно ехать на целый день с детьми и старшими родственниками.

Клин: уличная выставка «фронтовые письма» (6+)

С 5 мая по 30 июня в Клину, на пешеходной зоне у Лицея № 10 им. Д. И. Менделеева (ул. Гагарина), открыта бесплатная уличная экспозиция «Фронтовые письма».

Это не сухие сводки, а живые строки солдатских треугольников: рассказы о фронтовых буднях, тревоги за близких, стихи и мечты о мирной жизни. Музейно-туристический центр округа собрал подлинные письма клинчан, прошедшие через полевую почту.

Такая прогулка — хороший вариант для тихого, семейного 9 Мая: можно пройтись, прочитать тексты вслух детям и подросткам и поговорить о цене Победы без пафоса, через личные истории.

Подольск, Дубровицы: концерт «Во имя жизни» (6+)

7 мая в 19:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы» пройдет бесплатный театрализованный концерт «Во имя жизни», посвященный Дню Победы.

На сцену выйдут хореографические и вокальные коллективы центра: детские и взрослые ансамбли, театры эстрадной песни, студии современного танца и фолк-группы. В программе — военные и послевоенные песни, литературные композиции, номера о фронте и тыле.

Формат подойдет тем, кто хочет почувствовать атмосферу праздника через живое исполнение знакомых мелодий — в камерном подмосковном зале, без столичной суеты.

Архангельское: «Дружба хоров. Одна на всех…» (6+)

9 мая в 16:00 музей-заповедник «Архангельское» приглашает на бесплатный концерт «Дружба хоров. Одна на всех…» в Колоннаде.

Выступят сразу три коллектива: хор Финансового университета при Правительстве РФ, хор Сретенской духовной академии и хор Российской государственной библиотеки. Под сводами исторического зала прозвучат песни военных лет и духовная музыка, давно ставшая частью национальной памяти.

Вход на концерт свободный, билеты нужно заранее получить в кассах музея. Дополнительно для гостей проведут короткую экскурсию по территории — хороший вариант совместить прогулку по усадьбе с праздничной программой.

Вербилки: семейный праздник «Синий платочек» (0+)

8 мая в 14:00 парк отдыха «Вербилки» в Талдомском округе проведет бесплатный семейный праздник «Синий платочек».

Гостей ждут пленэр и фотовыставка, тематическая фотозона, раздача синих платков как символа памяти, солдатская каша, показ военного кино и концерт. В программу включены активности для разных возрастов, чтобы дети, родители и старшее поколение проводили этот день вместе.

Как выбрать формат для себя

Тем, кто ищет масштаб и погружение в военную историю, стоит обратить внимание на парк «Патриот» и «Архангельское». За личными историями и спокойным настроением памяти — лучше поехать в Клин на «Фронтовые письма». Если хочется праздника для всей семьи с играми и концертами — подойдут «Дубровицы», «Дубрава» и «Вербилки».

Объединяет все эти площадки главное: вход свободный, а программа выстроена так, чтобы 9 Мая и дни вокруг него стали не просто выходным, а точкой соприкосновения с историей — без навязчивой парадности, но с уважением к тем, кто эту Победу обеспечил.

