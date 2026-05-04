С помощью Минэкологии в Мытищах добиваются восстановления нарушенных земель

Министерство экологии и природопользования Московской области примет участие в судебном процессе по иску Межрайонной природоохранной прокуратуры к владелице земельного участка в Мытищах. Ведомство привлечено к спору из‐за серьезного нарушения: порчи земель сельхозназначения и несоблюдения требований санитарной охраны.

Проблемы на участке выявили в ходе проверки, которую провело Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Выяснилось, что земля, предназначенная для сельскохозяйственного производства, фактически не использовалась по назначению. Ситуация усугублялась масштабным захламлением: территория оказалась завалена грунтами неизвестного происхождения, смешанными со строительным мусором.

Особую тревогу вызывает расположение части участка — он находится во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно‐бытового водоснабжения Москвы. Это создает реальную угрозу загрязнения водных ресурсов, от которых зависит водоснабжение столицы. Подобные нарушения несут риски не только для экологии региона, но и для здоровья большого числа людей.

Межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владелицу земель провести рекультивацию, то есть выполнить комплекс мероприятий по восстановлению плодородия почвы и приведению участка в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. Минэкологии Подмосковья намерено поддержать позицию истца в суде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.