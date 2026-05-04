Выбеленные волосы, брюки клеш и джинсовая куртка: 65-летний Олег Меньшиков удивил поклонников новым стилем в Японии

Народный артист России Олег Меньшиков отправился в отпуск в Токио, причем не один, а вместе со своей молодой супругой Анастасией Черновой, пишет Teleprogramma.org. Пара, которая предпочитает держаться в тени, на этот раз активно делится кадрами из поездки. Анастасия, судя по всему, взяла на себя роль личного фотографа: именно она снимает мужа на фоне живописных городских пейзажей и небоскребов.

Фото: [ соцсети ]

Особое внимание привлек новый образ 65-летнего актера. Меньшиков, известный своим консервативным стилем, неожиданно предстал перед камерой с выбеленными волосами. Его наряд тоже оказался необычным: короткие брюки клеш, простая белая футболка с принтом, джинсовая куртка и черно-белые кеды. Подписчики отметили, что актер выглядит моложаво и свежо, а его легкость и непринужденность вызывают искреннюю симпатию.

Сам Меньшиков признается, что гордится своей работой и решил заслуженно отдохнуть. Япония, по его словам, — одна из самых любимых стран, и он обещает поделиться с поклонниками яркими впечатлениями. Супруги, кстати, — заядлые путешественники. В прошлом году они побывали в Италии, а теперь осваивают азиатскую культуру.

Ранее 42-летняя внучка Людмилы Гурченко впервые за долгое время выложила фотографию.