Около 600 школьников станут участниками региональной смены «Юные патриоты Подмосковья»

Около 600 школьников примут участие в региональной смене «Юные патриоты Подмосковья», которое проходит с 3 по 8 мая в Учебно-методическом центре «Авангард». Об этом сообщает Министерство образования Московской области, которое выступило организатором.

Мероприятие объединит финалистов и победителей зонального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых!». Их ждет программа, направленная на развитие лидерских качеств, командного духа и патриотизма. В частности, они примут участие в шествии «Бессмертный полк», фестивале «Хор Победы», игре «В единстве наша сила», посвященной Году единства народов России, и конкурсе талантов.

