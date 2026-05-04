Пресекли попытки сброса отходов в Чехове и Балашихе

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области в ходе надзорных мероприятий выявили и оперативно пресекли попытки организации незаконных свалок в двух муниципальных образованиях региона.

В Балашихе нарушение зафиксировали вблизи деревни Соболиха: злоумышленники намеревались устроить несанкционированное место складирования отходов. Параллельно аналогичная попытка была выявлена в городском округе Чехов: потенциальные нарушители планировали разместить мусор на улице 8 Марта, а также неподалеку от деревни Чепелево. По каждому факту сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях. Виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Кроме того, по инициативе специалистов Минэкологии успешно ликвидирована уже существующая незаконная свалка в округе Шаховская поблизости деревни Никольское. Все накопленные отходы вывезли на специализированные объекты, предназначенные для их законного размещения. После вывоза мусора территорию привели в первоначальное состояние.

