«Осколков было просто очень много»: очевидец рассказал об ударе БПЛА по ЖК в Москве

В ночь на 4 мая беспилотный летательный аппарат врезался в элитный жилой комплекс, расположенный на Мосфильмовской улице в Москве. О последствиях этого инцидента рассказал очевидец происшествия Евгений (имя изменено по просьбе собеседника), сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам свидетеля пожара от удара дрона не возникло. Однако вокруг здания было разбросано множество осколков. Сам беспилотник повредил фасад дома и выбил часть стекол. Обломки упали на придомовую территорию.

«Полицейские приехали в течение минуты первыми, пожарная с самого «Мосфильма» – тоже через пару минут, скорые [добирались] не больше пяти минут», – сообщил Евгений.

По словам свидетеля, правоохранители оцепили всю прилегающую территорию, а проезд к «Мосфильму» заблокировали. Несмотря на это, местные жители смогли обойти дом по кругу. Возгорания не произошло. В ночное время суток было плохо видно, что именно случилось со зданием, но осколков вокруг разбросали, по мнению очевидца, просто невероятное количество. Те, кто оказался рядом, слышали характерное жужжание дрона. Часть дороги, уточнил мужчина, остается перекрытой до сих пор.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил в телеграм-канале, что в результате этого инцидента никто из жителей или случайных прохожих не пострадал. По его данным, попадание дрона в многоквартирный дом в столице было зафиксировано в районе Мосфильмовской.

Ранее сообщалось, что беспилотник вошел в воздушное пространство Финляндии и полетел в сторону России.