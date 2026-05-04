В Ступино поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья
Дом для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Ступино
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В микрорайоне Центральный в Ступино поставили на кадастровый учет многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, теперь они смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новостройку смогут переехать 230 граждан из 154 аварийных помещений общей площадью 6 тыс. кв. м. На первом этаже дома откроют магазины и объекты сферы услуг. На прилегающей территории обустроят парковку, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с беседками и скамейками. Вблизи открыты школа, детский сад и поликлиника.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.