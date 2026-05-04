В Ступино поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Центральный в Ступино поставили на кадастровый учет многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, теперь они смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.