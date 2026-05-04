«Я не чувствую себя взрослой внутри»: звезда «Комбинации» Татьяна Струженкова тяжело входит в возраст 30 лет

Звезда сериала «Комбинация» Татьяна Струженкова откровенно призналась, что переживает возрастной кризис. Накануне своего 30-летия актриса подвела итоги и, по ее собственному признанию, осталась недовольна, пишет WomanHit.

Как отметила актриса, она не чувствует себя взрослой внутри, хотя ей уже пора бы.

«Ко дню рождения я подводила итоги, и была недовольна ими. Потому что у меня повышенные к себе требования. Хочется взрослеть в удовольствие и кайфовать. Не "мне уже тридцать", а "мне еще тридцать"», — рассказала Струженкова.

Разочарование артистки усугубляется и личными драмами. Татьяна состояла в серьезных отношениях на протяжении трех лет, строила планы на создание семьи, но узнала, что ее обманывали. Чтобы пережить эту боль, рассказала актриса, она обратилась к психологу, начала активно заниматься спортом и слушать подкасты. О своем решении расстаться она не жалеет.

Сейчас Струженкова настраивается на новый этап жизни, где намерена брать от нее максимум. Поклонники желают ей удачи и верят, что у актрисы все получится. Ведь, как известно, настоящая жизнь только начинается, когда ты готов меняться.

Ранее российский актер Никита Панфилов рассказал, как распались его браки.