Квартиры в Москве и Петербурге: кому достанется имущество Людмилы Чурсиной?

Народная артистка СССР Людмила Чурсина, чье имя золотыми буквами вписано в историю советского и российского кинематографа, ушла из жизни 10 июня. Ей было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь. 20 июля актрисе должно было исполниться 85 лет, но болезнь оказалась сильнее.

Людмила Алексеевна всю жизнь была связана с Москвой и Санкт-Петербургом. В столице она проживала в легендарном «Доме на набережной», а также владела однокомнатной квартирой на Суворовской площади. По оценкам риелторов, ее рыночная стоимость достигает примерно 20 млн рублей.

В последние годы актриса жила в Петербурге, в квартире на Каменноостровском проспекте, которая раньше принадлежала ее сестре Эвелине.

У Людмилы Чурсиной не было собственных детей. Главными близкими людьми она считала племянника Алексея и его детей. Актриса относилась к ним как к родным внукам, постоянно поддерживала их и заботилась о них.

Личная жизнь артистки была насыщенной: она трижды была замужем — за режиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и дипломатов Игорем Андроповым.

Как отметил в интервью aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, если актриса не оставила завещания, то имущество будет распределяться по закону. В первую очередь его получат наследники первой очереди, затем — второй, куда входят племянники.

Сын Александра Градского Даниил резко высказался об эксгумации тела отца.