Стало известно, когда Криштиану Роналду планирует завершить карьеру

40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду не планирует завершать карьеру по окончании сезона, сообщил известный журналист и инсайдер Николо Скира.

По его данным, знаменитый форвард намерен играть еще в течение следующих двух сезонов.

В июне у португальца истекает контракт с саудовским «Аль-Насром». Как отмечает Скира, Роналду уже получил несколько предложений по продолжению карьеры и в настоящее время их изучает.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 39 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал четыре передачи. При этом его клуб занимает лишь четвертое место в саудовской Премьер-лиге и вряд ли попадет в Лигу чемпионов АФК на следующий сезон. В турнире 2024/2025 «Аль-Наср» дошел до полуфинала, где уступил японскому «Кавасаки».

Ранее стало известно, что титулованный «Милан» останется в следующем сезоне без еврокубков.