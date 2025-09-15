Стало известно, кому достанется все наследство Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина оставила наследство внучке Анастасии. Об этом стало известно изданию «Аргументы и Факты».

По информации источника, артистка оставила после себя квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице, стоимость которой оценивается не менее чем в 50 млн руб., а также дачу в подмосковном поселке Кратово с ориентировочной стоимостью 40-50 млн руб.

Единственной наследницей всего имущества стала внучка. По данным «АиФ», споров вокруг завещания среди родственников не возникло.

Помимо недвижимости, значительную часть наследства Талызиной составляют интеллектуальные права, включая гонорары от озвучивания кинолент и мультфильмов, а также права на сценарий документального фильма об Иване Бунине 1994 года.

В состав наследства также вошли государственные награды актрисы, включая ордена и медали, которые она получала на протяжении своей многолетней карьеры.

Валентина Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. За время своей кинокарьеры она сыграла более 130 ролей, в том числе в известных советских кинокартинах «Большая перемена», «Афоня» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

