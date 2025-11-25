Стало известно, кто из трех форвардов «Зенита» зимой может покинуть клуб

При этом, по данным издания, не исключены трансферы двух других форвардов петербургского клуба — колумбийца Матео Кассьерры и аргентинца Лусиано Гонду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость каждого из нападающих-легионеров в €10 млн. Если кого-то из них удастся продать, то на эту позицию будет куплен новый игрок.

«Зенит» не может быть удовлетворен игрой своих нападающих. В некоторых матчах при наличии трех номинальных форвардов на позицию девятки выходил вингер Луис Энрике.

В нынешнем сезоне Соболев провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две передачи. У Кассьерры — 14 игр, 7+2, у Лусиано — 21, 2+2.

Ранее вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, почему в начале матча с «Пари НН» (2:0) у петербуржцев было много ошибок.