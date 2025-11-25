Стало известно, кто из трех форвардов «Зенита» зимой может покинуть клуб
Metaratings: «Зенит» не планирует зимой расставаться с форвардом Соболевым
Фото: [Лусиано Гонду/ФК «Зенит»]
«Зенит» не планирует в зимнее трансферное окно продавать нападающего Александра Соболева, утверждает портал Metaratings.ru.
При этом, по данным издания, не исключены трансферы двух других форвардов петербургского клуба — колумбийца Матео Кассьерры и аргентинца Лусиано Гонду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость каждого из нападающих-легионеров в €10 млн. Если кого-то из них удастся продать, то на эту позицию будет куплен новый игрок.
«Зенит» не может быть удовлетворен игрой своих нападающих. В некоторых матчах при наличии трех номинальных форвардов на позицию девятки выходил вингер Луис Энрике.
В нынешнем сезоне Соболев провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две передачи. У Кассьерры — 14 игр, 7+2, у Лусиано — 21, 2+2.
