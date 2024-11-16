Стало известно о последних днях жизни скончавшейся в «Склифе» Светланы Светличной

Ранее пришла печальная новость, что звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная скончалась в Москве на 85-м году жизни.

Как передает Shot, все последние месяцы Светличная провела в больнице, прикованная к кровати. У актрисы были диагностированы болезни почек и легких. Врачи проводили ей интенсивную терапию, стараясь продлить годы жизни. Знаменитость получала питание внутривенно и лишь изредка приходила в сознание.

Светличная несколько месяцев назад с инфарктом была доставлена в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. Первое время актриса находилась в реанимации. А позднее была переведена в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Светлана Светличная, которую еще называли «первой красавицей в СССР», прославилась благодаря своим запоминающимся ролям в фильмах «Застава Ильича», «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя». Особенно она знакома зрителям за эпизодическую, но очень яркую роль Анны Сергеевны в киноленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни в больнице от острой сердечной недостаточности скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная.