В Челябинске суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего руководителя регионального оператора капитального ремонта Виктора Тихоненко и связанных с ним лиц. Общая стоимость активов превышает ₽360 млн. По данным прокуратуры, имущество было приобретено благодаря незаконному участию чиновника в деятельности коммерческих компаний. Об этом пишет ТАСС .

Как установили в ходе проверки, с июля 2014 года по март 2025-го Тихоненко, занимая руководящую должность, одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Речь идет об оказании услуг по подготовке проектной документации для капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также о проведении строительного контроля. Такая деятельность противоречила возложенным на него служебным обязанностям.

По данным надзорного ведомства, бывший руководитель фонда был вовлечен в работу трех коммерческих организаций. Он, как утверждает прокуратура, помогал этим компаниям выигрывать аукционы, проводившиеся региональным оператором, а затем участвовал в распределении полученной прибыли. В результате руководители фирм заработали более ₽156 млн.

На эти средства приобрели 26 объектов недвижимости, расположенных в Челябинской области, Москве и Крыму, а также 38 транспортных средств. Чтобы скрыть фактическое имущественное положение, Тихоненко оформлял собственность на близких родственников.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении бывшего чиновника уже рассматривается в суде. Ему предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 3, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

До этого сообщалось, что на Камчатке перед судом предстанут фигуранты дела о хищении ₽1,1 млрд.