Южная Корея заявила о появлении российских военных самолетов в своей опознавательной зоне ПВО KADIZ в районе Японского моря. Сеул поднял авиацию для наблюдения за воздушными судами. При этом нарушения государственной границы воздушного пространства не зафиксировали, сообщило агентство Yonhap. Информацию передает ТАСС .

Российские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи в районе острова Уллындо в Японском море. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило агентство Yonhap.

После обнаружения воздушных судов южнокорейские военные подняли в небо свою авиацию. При этом в Сеуле признали, что российские самолеты не пересекали государственную границу и не нарушали воздушное пространство страны.

На острове Уллындо около 07:52 по местному времени (01:52 мск) объявили предупреждение. Жителям рекомендовали укрыться в подземных убежищах. Примерно через пять минут тревогу отменили.

Это не первый подобный случай за последнее время. 17 ноября южнокорейский Комитет начальников штабов также сообщал о появлении российских военных самолетов в зоне KADIZ.

В Москве ранее обращали внимание, что эта зона была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает юридических обязательств для других государств. Южная Корея требует предварительно уведомлять о полетах военной авиации в ее пределах и поднимает свои самолеты даже в тех случаях, когда государственная граница не нарушается.

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