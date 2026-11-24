На территории поместья американского актера Уилла Смита в городе Калабасас в Калифорнии произошел пожар. Возгорание началось в хозяйственной постройке и было ликвидировано прибывшими пожарными. Никто не пострадал, жилой особняк не получил повреждений, сообщили местные власти.

Возгорание возникло в хозяйственной постройке на участке стоимостью около $42 млн. Прибывшим экстренным службам удалось справиться с огнем, пострадавших нет.

Как сообщает Page Six, вызов поступил незадолго до полуночи 23 ноября. По информации правоохранительных органов, охрана сообщила о пожаре в хозяйственном помещении. Когда сотрудники полиции прибыли на место, постройка уже была охвачена пламенем.

К тушению подключились подразделения пожарной службы округа Лос-Анджелес. Огонь удалось ликвидировать менее чем за час. В ведомстве уточнили, что пламя не перекинулось на другие здания и растительность, а медицинская помощь никому не потребовалась. Причину возгорания предварительно назвали случайной.

Поместье расположено на участке площадью около 150 акров — это более 600 тыс. кв. м. Сам жилой дом, построенный в 2010 году, насчитывает шесть спален и 13 ванных комнат. Смит и его супруга приобрели землю в 2003 году, а позднее выставляли недвижимость на продажу за $42 млн, однако сделка не состоялась.

Это не первый пожар на территории владения актеров. В сентябре 2021 года возгорание произошло в подвальной части особняка. Тогда здание получило повреждения от дыма и потребовало ремонта. В нынешнем случае жилой дом, по данным властей, огонь не затронул.

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