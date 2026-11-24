В Красноярске столкновение двух иномарок привело к гибели одного человека и травмам еще троих. Водитель Nissan скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, а пассажиров обеих машин доставили в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Красноярске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan и BMW. В результате столкновения погиб один человек, еще трое получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Красноярского края, за рулем иномарок находились мужчины 1994 и 2003 годов рождения. Удар оказался настолько сильным, что обе машины получили значительные повреждения. Белый Nissan практически полностью деформировало, а у черного BMW оказались повреждены детали под капотом.

Водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

Медицинская помощь потребовалась и трем пассажирам: двоих из Nissan и одного из BMW доставили в больницу для обследования.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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