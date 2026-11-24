Попытки немедленно снизить температуру до привычных 36,6 градуса могут мешать организму бороться с инфекцией. Особенно опасны обтирания водкой и спиртом: они способны вызвать спазм сосудов, интоксикацию и даже ожоги у детей. Об этом « Газете.Ru » рассказал эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, при повышении температуры в организме активизируются защитные механизмы, а условия для размножения некоторых возбудителей инфекций, в первую очередь бактерий, становятся менее благоприятными. Поэтому не следует пытаться устранить жар сразу после того, как столбик термометра превысил нормальные показатели.

Существует распространенная рекомендация не снижать температуру, если она не достигла 38 градусов. Однако этот ориентир нельзя считать универсальным: решение зависит от причины недомогания, диагноза и общего состояния человека. Врач подчеркнул, что стремление во всех случаях добиться показателя 36,6 градуса может быть ошибочным. Важнее учитывать самочувствие пациента и рекомендации медицинского специалиста.

Отдельную опасность представляют попытки справиться с жаром с помощью народных методов. В частности, Лебедев предостерег от обтираний водкой или растворами спирта. При испарении спирт быстро охлаждает поверхность кожи, из-за чего периферические сосуды могут резко сузиться. В результате кровоток в поверхностных тканях уменьшается, а организм хуже отдает тепло. Это способно привести к обратному эффекту — дальнейшему повышению температуры.

Кроме того, спирт может проникать через кожу в кровоток и вызывать интоксикацию. Особенно серьезный риск такой способ представляет для детей. Вдыхание паров спирта также нежелательно, а содержащиеся в подобных растворах вещества способны раздражать кожу. У ребенка из-за ее повышенной чувствительности возможно даже появление ожогов.

Эксперт подчеркнул, что при повышении температуры важно прежде всего установить причину недомогания и оценить сопутствующие симптомы. Для этого необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, а не пытаться самостоятельно сбить жар любыми доступными средствами.

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