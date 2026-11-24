До конца 2026 года россияне могут оформить социальный налоговый вычет за лечение, обучение и занятия фитнесом, оплаченные в 2023 году. Позже обратиться за возвратом НДФЛ за эти расходы уже не получится, поскольку действует правило трех предыдущих лет. Об этом « Газете.Ru » рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Эксперт уточнил, что в 2026 году также можно заявить расходы, понесенные в 2024 и 2025 годах. Для большинства социальных вычетов, оформляемых по этим годам, установлен общий лимит в ₽150 тыс. При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата составляет ₽19,5 тыс., если у заявителя достаточно уплаченного налога.

Для расходов 2023 года действовали другие условия: общий лимит составлял ₽120 тыс. При этом затраты на дорогостоящее лечение учитываются отдельно и не включаются в установленное ограничение. Поэтому сумма возврата по таким медицинским услугам может быть выше общего лимита социального вычета.

Отдельные правила предусмотрены для имущественных вычетов. При покупке жилья налоговую базу разрешается уменьшить на сумму до ₽2 млн, а при уплате процентов по ипотеке — еще на сумму до ₽3 млн. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до ₽260 тыс. за приобретение недвижимости и до ₽390 тыс. за ипотечные проценты. Если воспользоваться имущественным вычетом полностью не удалось, оставшуюся часть можно перенести на следующие годы.

Подать декларацию 3-НДФЛ можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если организация, оказавшая услугу, самостоятельно передала необходимые сведения в налоговую и в личном кабинете сформировалось предзаполненное заявление, гражданин может воспользоваться упрощенным порядком оформления.

Кроме того, социальный или имущественный вычет за расходы текущего года можно получить через работодателя. Для этого сначала необходимо подтвердить право на льготу в налоговой службе, после чего работодатель учтет ее при расчете НДФЛ.

Шедько рекомендовал в первую очередь проверить расходы за 2023 год, поскольку срок обращения за возвратом налога по ним подходит к концу. Также следует сопоставить сведения, уже имеющиеся у ФНС, с собственными документами, подтверждающими оплату лечения, обучения или фитнеса.

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