В центре Москвы 22-летний мужчина получил ножевое ранение во время конфликта возле бара на улице Покровка. Пострадавшего с травмой груди доставили в больницу. Инцидент произошел около 6:00 утра в понедельник, 23 ноября. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Утренний конфликт возле одного из баров на улице Покровка в центре Москвы закончился ножевым ранением. Пострадавшего 22-летнего мужчину доставили в больницу с травмой груди. Драка произошла около 6:00 в понедельник.

По информации издания «Московский комсомолец», после столкновения молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства конфликта и причины, по которым он перерос в драку с применением ножа, в публикации не уточняются.

Покровка ранее уже оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. В этом районе проводили полицейские рейды, связанные с частыми скоплениями представителей неформальной молодежи.

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