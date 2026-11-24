Петербургский «Зенит» в декабре обсудит с нападающим Александром Соболевым подписание нового контракта, сообщает «Спорт день за днем». На переговорах стороны должны окончательно сформулировать свои пожелания.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года. В него включен пункт об автоматическом продлении еще на сезон при согласии обеих сторон.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. За его трансфер петербуржцы заплатили €10 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в €7,5 млн.

В нынешнем сезоне Соболев провел 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил 13 мячей. В РПЛ нападающий лидирует в бомбардирской гонке на пару со своим партнером по команде Максимом Глушенковым — на счету каждого из них по 10 голов.

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