Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о возможности навсегда отказаться от употребления алкоголя. По его словам, на сегодняшний день нет средства, которое гарантированно избавляет человека от тяги к спиртному. Об этом медик рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Слова передает Лента.ру.

Мясников подчеркнул, что даже люди с высоким уровнем образования и пониманием последствий употребления алкоголя не всегда способны самостоятельно справиться с этой проблемой. Осознание вреда спиртного не обязательно помогает преодолеть зависимость, отметил врач.

В качестве примера телеведущий привел историю своего родственника. По словам Мясникова, его дядя был очень умным человеком, однако страдал от пристрастия к алкоголю. Врач рассказал, что после того, как мужчина прекратил пить, спустя месяц он погиб в автомобильной аварии.

Таким образом Мясников обратил внимание на сложность проблемы алкогольной зависимости и отсутствие универсального способа, который мог бы со стопроцентной надежностью избавить от нее любого человека.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о максимальных сроках лишения прав.