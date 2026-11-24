На днях 15-летнюю спортсменку отчислили из академии из-за поведения ее матери. Гендиректор «Ангелов» Яна Рудковская в приказе прописала, что причиной увольнения стала клевета Ирины Костылевой в адрес руководства академии, тренеров, спортсменов и их родителей. Корреспондент Sport24 побеседовал с мамой фигуристки еще до ее отчисления.

Ирина Костылева рассказала, что Рудковская предложила ей заключить договор. Фигуристка должна была получать 65 тыс. руб. из спонсорских денег ВТБ, еще 35 тыс. руб. готова была доплачивать федерация. Одним из условий договора был запрет для родительницы на негативные комментарии о работе академии в соцсетях.

Ирина Костылева заявила, что Елену лишили стипендии после того, как она рассказала, откуда у спортсменки взялась травма. Мать обвинила в ней тренеров академии.

«Не я виновата в том, что дочь получила ее через три недели после возвращения в Горки, не успев набрать оптимальную форму и восстановить элементы ультра-си. Из-за нее Лена не смогла выступить на этапах российского Гран-при. Интересно, что скажут в ВТБ, когда узнают, как Рудковская распоряжается их спонсорскими деньгами», — сказала Ирина Костылева.

Ранее о ситуации вокруг Елены Костылевой высказался хореограф Илья Авербух.