В Бурятии при пожаре в жилом доме погибла женщина. Еще одну находившуюся внутри пострадавшую до приезда пожарных успели вывести соседи. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в региональном МЧС.

В Бурятии произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла женщина. К моменту прибытия спасателей пламя уже охватило внутренние помещения здания. Обстоятельства происшествия сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, до приезда пожарных соседи смогли вывести из горящего дома одну из находившихся там женщин. Вторую обнаружили уже после прибытия спасателей. Начальник караула пожарной части № 30 нашел ее без признаков жизни на кровати в одной из комнат.

Огонь повредил внутреннюю часть жилища на площади 40 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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