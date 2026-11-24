Одинаковые по сумме переводы на банковскую карту могут по-разному учитываться налоговой службой. Деньги от родственников в качестве безвозмездной помощи обычно не облагаются НДФЛ, тогда как оплата аренды жилья или оказанных услуг считается доходом и, как правило, требует уплаты налога. Об этом « Газете.Ru » рассказал бизнес-аналитик Александр Высоких.

Эксперт прокомментировал инициативу, согласно которой Банк России будет передавать Федеральной налоговой службе информацию об операциях, которые могут указывать на регулярное получение доходов от других физических лиц. При этом сам факт передачи сведений не означает автоматического начисления налога, назначения штрафа или блокировки банковского счета.

По словам Высоких, существует несколько распространенных видов переводов, которые не следует считать новым доходом. К ним относятся возврат ранее выданного займа, перемещение денег между собственными счетами и возмещение расходов в рамках совместных покупок или поездок.

Например, если один человек оплатил аренду жилья для общей поездки, а остальные участники перевели ему свою часть расходов, такие поступления не становятся заработком. В случае вопросов со стороны налоговой подтвердить характер операций помогут чеки, документы о бронировании и переписка между участниками.

При возврате займа рекомендуется сохранять договор или расписку, а также подтверждение первоначального перечисления денег. Если средства поступили в качестве оплаты услуг, доказательствами могут стать договоры и чеки, выданные самозанятым.

Аналитик подчеркнул, что налоговые органы оценивают не только размер и регулярность поступлений, но и их назначение. Поэтому одинаковые переводы, например по ₽30 тыс., могут иметь совершенно разные последствия в зависимости от того, за что именно были перечислены деньги.

Если у ФНС возникнут вопросы к операциям по счету, гражданин сможет предоставить пояснения и подтверждающие документы. В случае ошибочного начисления налога решение можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе, заключил Высоких.

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