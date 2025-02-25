В Осетии умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

Объявлено о кончине всенародно любимой артистки России и Северной Осетии Валерии Хугаевой. Печальную новость сообщил глава республиканского парламента Таймураз Тускаев. Он подчеркнул, что кончина Валерии Вячеславовны — невосполнимая потеря для всего населения республики.

Валерия Хугаева появилась на свет 2 ноября 1927 года в Пятигорске. В трехлетнем возрасте вместе с семьей перебралась в Москву. В 1947 году стала студенткой ГИТИСа имени Луначарского.

На первом курсе судьба свела ее с Георгием Хугаевым, с которым после окончания учебы они создали семью. Актриса и режиссер прожили вместе 56 лет, вплоть до его ухода из жизни в 2005 году.

В 1951 году Хугаева начала свою работу в Русском театре города Орджоникидзе (теперь Владикавказ). В 1971 году, во время гастролей театра в Москве, она блестяще исполнила роль миссис Сэвидж в одноименной постановке, вызвавшей сенсацию в культурной среде столицы. В том же году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

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