Стало известно о состоянии Народного артиста СССР Стриженова, замеченного в больнице

Супруга артиста Лионелла Стриженова ответила ТАСС, что ее муж Олег Стриженов не переживал ишемического инсульта и не был экстренно доставлен в больницу, хотя действительно обращался к специалистам.

О госпитализации Стриженова сообщил ряд каналов в Telegram и звездные масс-медиа. Однако супруга актера не подтвердила эту информацию. Никаких страшных диагнозов у народной звезды нет.

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — сказала жена.

Олег Стриженов - 95-летняя звезда театра и кино со званием Народного артиста СССР. Известен по ролям в фильмах и сериалах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Его звали Роберт», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Вместо меня» и многих других. Его фильмография насчитает 30 проектов.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон», посвятивший театру в Краснодаре более 35 лет.