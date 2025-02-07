Умер актер из сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон»

Министерство культуры Краснодарского края и Краснодарский театр драмы им. М.Горькова сообщили о смерти актера Владимира Подоляка.

Артиста Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Владимира Подоляка не стало на 70-м году жизни. Ведомство не уточняет причин смерти актера.

Основную часть карьеры актера Владимир Подоляк посвятил театру драмы: он проработал там не меньше 35 лет. Также он сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара, отметился в ряде классических постановок и сериалах.

«Самобытный, невероятно чувствующий органику каждого из своих персонажей, Владимир Семенович с особой творческой охотой принимал участие в различных проектах театра, последний крупный из них — лаборатория к юбилею Андрея Платонова, где артист сыграл в эскизе по повести «Фро» в постановке Филиппа Гуревича», — отметили в министерстве.

Прощаться с талантливым актером будут 9 февраля в Краснодарском театре драмы, в 13.00 по местному времени.

Подоляк дебютировал в кино в 1983 году. Он также сыграл в сериалах «Тихий Дон», «Ищейка-5», «Спасская». Фильмография у актера состоит из девяти картин.

Ранее сообщалось, что скончался Заслуженный артист РФ и актер из сериала «Тихий Дон» Анатолий Худолеев.