Стало известно о странной просьбе Карла III к леди Диане перед помолвкой

В июле 1980 года, когда будущий король Карл III только начал ухаживать за леди Дианой Спенсер, он пригласил ее в свое недавно приобретенное поместье Хайгроув-хаус. Об этом стало известно RadarOnline. Они провели там уик-энд, во время которого Карл показал Диане владения.

Будущий принц и король хотел, чтобы Диана почувствовала себя хозяйкой этого места. Именно тогда он попросил ее заняться дизайном интерьера. По словам самой Дианы, она была удивлена и даже растеряна, ведь между ними еще не было помолвки. Она сочла эту просьбу неуместной, но сразу поняла, что Карл видит в ней будущую жену и принцессу Уэльскую.

В те дни Карл уже был уверен в своем выборе. Он купил Хайгроув-хаус в том же месяце, когда начал ухаживать за Дианой. Поместье должно было стать их семейным домом, местом, где они будут растить детей и принимать гостей. Карл хотел, чтобы Диана почувствовала себя причастной к обустройству их будущего гнезда. Но для 19-летней Дианы этот шаг показался слишком поспешным. Она была еще не готова принимать такие решения, чувствуя себя неуверенно.

Несмотря на это, их роман развивался стремительно. Уже через несколько месяцев Карл сделал Диане предложение. 29 июля 1981 года они поженились. Их свадьба стала настоящим событием для всего мира. Хайгроув-хаус, о котором когда-то шла речь, действительно стал их семейным домом. Здесь провели свои детские годы принц Уильям и принц Гарри. Поместье навсегда осталось в истории британской королевской семьи, храня память о тех временах.

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