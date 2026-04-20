Стало известно о третьей беременности Натали Портман

Оскароносная актриса Натали Портман, которая недавно пережила развод с хореографом Бенжаменом Мильпье после его измены и переехала в Париж, поделилась радостной новостью: она снова станет мамой, сообщает Harper’s Bazaar.

44-летняя звезда «Черного лебедя» и «Леона» призналась, что беременна в третий раз, и ждет ребенка от своего бойфренда, французского музыканта и продюсера Танги Дестебля. Об их романе впервые заговорили в июне 2025 года.

«Мы с Танги очень взволнованы. Я очень благодарна, это чудо», — отметила Натали.

Актриса добавила, что физически и морально чувствует себя прекрасно. Она призналась, что у нее появилось даже больше энергии, чем она предполагала. Чтобы поддерживать форму, Натали много плавает и занимается пилатесом — эти виды активности идеально подходят для беременных и помогают ей оставаться в тонусе.

Напомним, у Портман уже есть двое детей — сын и дочь, которых она родила в браке с Мильпье.

