Стало известно об ухудшении здоровья у участницы Олимпиады Петросян

Тутберидзе рассказала о проблемах со здоровьем у фигуристки Петросян
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала о проблемах со здоровьем у трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.
Она отметила, что в первых числах января фигуристка прекрасно исполняла прыжки и собирала контент из трех элементов ультра-си. Но 5 января у нее возникла боль в ноге, которая не проходит и сковывает все движения спортсменки.
«Ничего не помогает», — сказала Тутберидзе.
18-летняя Петросян будет представлять Россию на Олимпийских играх в Милане. Она будет единственной российской участницей в женском одиночном катании. Спортсменка завоевала именную лицензию, выиграв квалификационный турнир в Пекине.
Ранее стало известно, что МОК передал украинским спортсменам, чтобы они не устраивали политические акции во время проведения Олимпиады.