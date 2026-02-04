Стало известно об ухудшении здоровья у участницы Олимпиады Петросян

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала о проблемах со здоровьем у трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.

Она отметила, что в первых числах января фигуристка прекрасно исполняла прыжки и собирала контент из трех элементов ультра-си. Но 5 января у нее возникла боль в ноге, которая не проходит и сковывает все движения спортсменки.

«Ничего не помогает», — сказала Тутберидзе.

18-летняя Петросян будет представлять Россию на Олимпийских играх в Милане. Она будет единственной российской участницей в женском одиночном катании. Спортсменка завоевала именную лицензию, выиграв квалификационный турнир в Пекине.

