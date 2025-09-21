Стало известно, почему «Динамо» не может уволить главного тренера Кудашова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в ближайшее время сохранит свой пост, несмотря на неудачный старт команды в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, от радикального шага руководство «Динамо» удерживает огромная компенсация, заложенная в контракте Кудашова. За досрочное расторжение контракта специалист должен получить 40 млн руб.

«Динамо» предполагало все же пойти на расторжение контракта в случае поражений от «Адмирала», «Амура» и «Шанхай Дрэгонс». «Динамо» сумело обыграть «Адмирал» в серии буллитов (4:3).

«Динамо» набрало пять очков в шести матчах и занимает десятое место в Западной конференции.

Ранее стало известно, что помощником Кудашова был назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов, ранее уже работавший в «Динамо»