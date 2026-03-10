Стало известно, почему «Локомотив» отказался отдать вингера Салтыкова в аренду «Рубину»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг не отпустил вингера Никиту Салтыкова в аренду в казанский «Рубин» с опцией выкупа, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, с таким предложением «Рубин» вышел на железнодорожников за несколько дней до закрытия трансферного окна. Казанцы были готовы взять на себя зарплату футболиста в 3 млн руб. в месяц.

Однако в «Локомотиве» заявили, что Салтыков нужен самим — дескать, футболист ярко проявил себя на сборах, сделав дубль в матче с «Урарту». Между тем 21-летний вингер не попал в заявку в обоих матчах РПЛ, а в кубковой игре с тульским «Арсеналом» просидел на лавке.

Контракт футболиста молодежной сборной России с «Локомотивом» действует до 2028 года. Зимой 2024 года железнодорожники купили воспитанника «Чертаново» у «Крыльев Советов» за €350 тыс. и тут же отдали футболиста в полугодичную аренду обратно в Самару. В текущем сезоне Салтыков сыграл лишь в четырех матчах РПЛ (суммарно 126 минут) и в шести кубковых играх (153 минуты), не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось об интересе к Салтыкову со стороны «Спартака».