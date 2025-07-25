Стало известно, с кем будет жить сын Муцениеце и Прилучного

Головинский районный суд вынес решение по месту жительства 11-летнего Тимофея Прилучного — сына актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Как передает StarHit, согласно решению суда мальчик должен остаться с матерью.

Сам Прилучный не согласен с вердиктом судьи и намерен подать апелляцию. Актер хочет, чтобы сын жил с ним на постоянной основе.

Напряженность между экс-супругами длится уже больше года — в 2022-м Тимофей по собственной воле переехал к отцу и почти перестал общаться с матерью. В то же время с Муцениеце осталась жить дочь Мия, которая всегда поддерживала мать.

Несмотря на отсутствие в жизни актрисы, в последнее время Муцениеце удалось восстановить связь с сыном. Подтверждением этому стало присутствие Тимофея на вечеринке по определению пола будущего ребенка артистки, которого она ждет от Петра Дранги.

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