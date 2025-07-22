Выяснилось, что юная избранница Лепса богаче своего жениха

Юная избранница певца Григория Лепса Татьяна Киба является владелицей состояния заметно большего, чем у ее жениха. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Микроблог сравнил то имущество и бизнес, которые находятся во владении у артиста и семьи его невесты. Сравнение не в пользу Лепса. После начала СВО у певца были заблокированы крупные суммы за рубежом. Его предпринимательские способности находятся под сомнением, поскольку предприятия Лепса, в том числе по добыче песка в Подмосковье и заготовке трав на Алтае, не приносят высокого дохода. Единственным доходным бизнесом может считаться продюсерский центр, который приносит по 7,5 млн руб. ежегодно.

В то же время у матери Татьяны во владении находятся предприятия с доходом в несколько раз выше.

«Стоимость семейной недвижимости Киб — жилая, коммерческая, за границей — превышает ₽3 млрд», — указал микроблог.

Он добавил, что помимо элитных квартир и особняка на Рублевке у семьи есть, по некоторым данным, вилла на итальянском курорте. Все это в совокупности минимум вдвое превышает стоимость недвижимости Лепса, которому принадлежит дворец на Новорижском шоссе и четырехкомнатная квартира в центре столицы.

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