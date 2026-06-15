Убыток 29 млн рублей за год: почему кондитерская Дины Саевой на Патриарших прогорает с момента открытия?

Кондитерская, которую блогерша Дина Саева открыла вместе с ресторатором Антоном Пинским, завершила финансовый год с огромными убытками, сообщает Super. Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Rusprofile, минус компании по итогам года составил 29,4 млн рублей.

Фото: [ соцсети ]

Заведение распахнуло свои двери в апреле 2025 года на Патриарших прудах. По задумке создателей, это должна была быть попытка переосмыслить формат привычных кондитерских заведений. К настоящему моменту сеть расширилась до двух точек — основная площадка находится на Малой Бронной, а еще одно кафе работает в «Лужниках».

Управляет проектом ООО «Прованс». Компания была основана еще в 2022 году, а в прошлом году к числу ее учредителей присоединилась и сама Дина, получив долю 30%. Остальные 70% принадлежат Елене Пинской и Юлии Алексеевой.

Годовая выручка организации составила 80,4 млн рублей. Однако этих денег не хватило не только на получение прибыли, но даже на покрытие расходов. Убыток увеличился в 80 раз по сравнению с предыдущим периодом.

Примечательно, что с момента основания в 2022 году ООО «Прованс» так ни разу и не завершило год с положительным финансовым результатом. Несмотря на популярность блогера и громкие запуски, сладкий бизнес пока остается убыточным.

Ранее стало известно, сколько заработала Ида Галич на БАДах.