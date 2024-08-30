Стало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2025

Евровидение-2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса.

Мероприятие пройдет в зале Санкт-Якобсхалле. Открытие пройдет 13 мая. Конкурс продлится до 17 мая 2025 года.

В 2024 году на Евровидении победил швейцарский певец Nemo. Он исполнил песню The Code. Таким образом, право провести конкурс получила Швейцария.

Евровидение представляет собой конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС). Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является союз.

В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран — членов ЕВС, которые подали заявки на участие. Конкурс проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут. С 2022 года Россия не принимает участие в этом мероприятии. Последним исполнителем, представившем на нем РФ, стала Манижа.

Ранее сообщалось о смерти одной из участниц коллектива «Бабушки из Бураново», которые участвовали в Евровидении, Екатерины Шкляевой.