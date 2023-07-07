Стало известно, в каком городе состоится Евровидение-2024

Об этом сообщили организаторы конкурса на официальном сайте проекта, ответив на вопрос фанатов песенного состязания.

Мальме, известный своей музыкальной и культурной атмосферой, уже имел честь принимать Евровидение в 2013 году. Этот город стал местом ярких выступлений и незабываемых музыкальных моментов, и его выбор в качестве хозяина конкурса вновь подтверждает его приверженность к мировому музыкальному сообществу.

Международные артисты и музыканты будут соревноваться за звание победителя конкурса, представляя свои страны и исполняя оригинальные композиции. Отмечается, что выбор города произошел путем тщательного предварительного отбора.