Стало известно, во сколько обошелся юбилей Меладзе в Испании

Российский певец, автор хитов «Красиво» и «Салют, Вера» Валерий Меладзе отпраздновал свой 60-летний юбилей с размахом в элитном гольф-клубе в испанской Марбелье. Об этом стало известно SHOT.

Отмечается, что гости собрались на роскошный ужин в ресторане Magna Café Marbella, который в этот день был закрыт для посещения.

По данным телеграм-канала, за свой праздник Меладзе заплатил свыше 1 млн руб. Основные расходы связаны с арендой ресторана за €2 тыс. (почти 183 тыс. руб.), оплатой четырехчасовой работы бара (€60 евро), а также меню на русском языке — около €200 на человека.

Гости наслаждались изысканными блюдами, включая говяжью вырезку, перчики падрон, креветки пиль-пиль, филе сибаса и большой праздничный торт с лесными ягодами. В напитках были представлены разнообразные коктейли и шампанское, одна бутылка которого стоила €65 (почти 6 тыс. руб.), а также свежие смузи за €15.

Среди приглашенных оказались близкие родственники артиста, в том числе его брат Константин Меладзе, жена Альбина Джанабаева и дети юбиляра.

Для развлечения гостей был заказан ведущий и DJ, однако по просьбе Меладзе торжество прошло в тишине. Позже сам артист вышел на сцену и исполнил свои самые популярные хиты.

Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. Он получил звание народного артиста РФ и народного артиста Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе Арина насобирала 144 штрафа на своем Mercedes-Benz.