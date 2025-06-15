Дочь Валерия Меладзе Арина насобирала 144 штрафа на своем Mercedes-Benz

На счету дочери Валерия Меладзе накопилось 144 штрафа за нарушение правил дорожного движения, совершённые на автомобиле Mercedes-Benz GLA-Klasse. Об этом передает SHOT.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, 22-летняя Арина систематически нарушает скоростной режим, совершает повороты в неположенных местах, не обращает внимания на дорожную разметку, отвлекается на телефон во время движения и проезжает на запрещающий сигнал светофора.

«Звезда московских камер» уже погасила 137 штрафов на сумму 111 тысяч рублей, но ещё семь штрафов на 5250 рублей остаются неоплаченными.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил ввести в России наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним. Он отметил, что такие действия следует приравнивать к преступлениям.