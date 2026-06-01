Стало известно, зачем Эвелина Бледанс купила целых 10 гектаров крымской земли

Российская актриса Эвелина Бледанс решила кардинально сменить род деятельности: она приобрела 10 гектаров земли в Крыму и зарегистрировала собственное фермерское хозяйство, сообщает Super. Теперь на ее участке растут персики и виноград.

В эфире программы «Звезды сошлись» Эвелина сообщила, что два гектара она уже отдала персиковый сад, еще два — под виноградники. Остальная территория пока готовится к дальнейшему освоению, добавила она.

Проект, по словам актрисы, требует серьезных вложений. Она уже провела на участок необходимые коммуникации и подключила электричество. Сейчас территорию благоустраивают. Эвелина планирует лично заниматься посадкой деревьев и развитием хозяйства. Большую часть лета она намерена проводить в Крыму.

Бледанс призналась, что за участок еще выплачивает долги, но уверена, что вложения того стоят. Для нее этот проект имеет не только коммерческое, но и глубокое личное значение. Актриса родилась в Ялте, и здесь же похоронены ее близкие родственники. Так что фермерство для нее — еще и способ вернуться к корням.

