Российский специалист Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу, говорится в сообщении национальной федерации.

Черчесов сменит на этом посту другого российского специалиста, Магомеда Адиева, который покинул сборную Казахстана по семейным обстоятельствам.

У 60-летнего Черчесова есть опыт работы как со сборными командами, так и за пределами России.

Его последним клубом был «Ференцварош», с которым российский специалист дважды выиграл чемпионат Венгрии. Ранее он побеждал с «Легией» в чемпионате Польши.

В 2016-2021 гг. Черчесов возглавлял сборную России. На домашнем чемпионате мира национальная команда пробилась в четвертьфинал.