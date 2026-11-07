«Мне казалось, что он просто неусидчивый»: звезда «Универа» Кожевникова рассказала о диагнозе сына

По словам артистки, у мальчика обнаружили синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом Кожевникова подчеркнула, что этот диагноз не влияет на интеллект ребенка: дети с таким синдромом по уровню развития не уступают сверстникам, а иногда даже превосходят их.

Мария отметила, что Иван обладает удивительной памятью. Ему достаточно трех прочтений, чтобы выучить сложное стихотворение наизусть, а текст он помнит годами. У мальчика ярко выражена склонность к учебе, но ему сложно удерживать внимание и спокойно сидеть весь урок, сказала актриса. Кожевникова призналась, что долгое время не понимала, почему сыну тяжело сосредоточиться.

«То ручка упадет, то попить надо, то в туалет. Когда ест, часто пачкается. Мне казалось, что он просто неусидчивый, не старается как следует», — рассказала актриса.

Позже Мария узнала, что мозг детей с СДВГ работает «как реактивная ракета», а «тормозная система» — «как у машины "Лада"». Из-за этого нельзя требовать от ребенка такого же поведения, как от других, добавила она.

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