Когда нервы сдали: автомобилист укусил соперника из‑за парковочного места в Петербурге

В ночь на 6 ноября конфликт из-за парковочного места на улице Струве в Петербурге перерос в драку. Один из автомобилистов достал травматический пистолет, а затем укусил своего оппонента за палец. Об этом проинформировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сообщил «КП Петербург».

По данным издания, сообщение о потасовке на автостоянке поступило в полицию около полуночи. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что поссорились двое автомобилистов 38 и 49 лет. Мужчины не поделили парковочное место. Сначала они пытались выяснить отношения на словах, но договориться не смогли. В итоге спор перерос в драку. Во время потасовки 49-летний участник конфликта демонстрировал пистолет и укусил второго мужчину за палец.

«В ходе драки старший конфликтующий демонстрировал пистолет и укусил оппонента за палец», — сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По информации издания, обоим автомобилистам потребовалась помощь медиков. После осмотра врачами мужчину, который пустил в ход зубы, доставили в отдел полиции для разбирательства. Его привлекли к административной ответственности о мелком хулиганстве и поместили в помещение для административно задержанных. Травматический пистолет изъяли. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании мужчине меры пресечения.

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