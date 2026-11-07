Не стало сыгравшей в «Беверли-Хиллз, 90210» актрисы Киммари Джонсон

Daily Mail: умерла участница «Мисс США» и звезда «Беверли-Хиллз» Киммари Джонсон

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Участница конкурса «Мисс США» и актриса сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Киммари Джонсон скончалась 4 ноября в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее племянница Ронда Скот, пишет Daily Mail.

Отмечается, что трагедии предшествовала внезапная госпитализация: 27 октября у Джонсон случился сердечный приступ в доме в Лос-Анджелесе. Актрису доставили в больницу, где врачи диагностировали аневризму сердца. Несмотря на усилия медиков, она умерла после остановки сердца.

Аневризма сердца — это локальное выпячивание или ослабление стенки сердечной мышцы либо аорты. Из-за давления крови стенка сосуда растягивается и истончается, что повышает риск разрыва. Именно это состояние стало причиной смерти актрисы.

У Джонсон остался 23-летний сын Кэмерон, который работает музыкантом. Актриса была очень близка с племянницей Рондой. В 16 лет Киммари стала суррогатной матерью для Ронды — дочери своего старшего брата Эдварда и Тины Болдуин. Тина страдала от наркотической зависимости, поэтому Киммари вместе с мамой Кэрол воспитывала девочку.

Ранее стало известно о смерти звезды кантри-трио Taylor Red Николь Тейлор.

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