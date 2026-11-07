Собственная площадка для лицея № 1: Подольск закрепляет здание и участок свыше гектара

Вопросу о собственном здании для лицея № 1 в Подольске уделено должное внимание. В четверг, 5 ноября, на внеочередном заседании Совета депутатов округа, которое провел Игорь Науменков, эту тему обсудили с участием главы муниципалитета Григория Артамонова, сообщила администрация городского округа.

Несколько лет власти искали подходящее помещение для образовательного учреждения. Результатом стало соглашение с Росимуществом и руководством Московского политехнического университета: в собственность муниципалитета перейдет объект на улице Клемента Готвальда, 2/40.

«В решении задачи большую поддержку оказали губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и сенатор РФ Игорь Борисович Тресков. Благодарю их за внимание к потребностям Подольска, личное участие и содействие на всех этапах. Благодаря их поддержке удалось добиться передачи объекта нашему округу», – отметил Григорий Артамонов.

В состав передаваемого имущества входят земельный участок площадью более гектара и пятиэтажное здание, где насчитывается свыше 7 тыс. квадратных метров, отметили в администрации. До этого момента объекты использовались учебным заведением на правах безвозмездного пользования. Сейчас их закрепляют за городом, причем местному бюджету это не будет стоить дополнительных средств. Инициативу одобрили Минобрнауки России и профильные ведомства Подмосковья.

По информации администрации, когда все юридические формальности останутся позади, лицей № 1 обретет полноценную площадку для обучения и развития детей.

Ранее сообщалось, что в Подольске построят инновационный фиджитал-центр.